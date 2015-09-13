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بالفيديو - ماذا تفعل يا متعب!

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بالفيديو - ماذا تفعل يا متعب! بالفيديو - ماذا تفعل يا متعب!

أهدر عماد متعب فرصتين محققتين للأهلي في الشوط الأول أمام الملعب المالي.

الأهلي يواجه الملعب المالي في ختام دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

لأجل البحث عن صدارة المجموعة بعد ضمان التأهل استضاف الأهلي الملعب المالي.

وفي الدقيقة 35 أهدر متعب فرصة أولى محققة بعدما فضل التسديد على التمرير.

بعدها وبالتحديد في الدقيقة 37 من جديد أهدر متعب فرصة محققة للأهلي ولكن هذه المرة أسهل من السابقة والتي فضل هذه المرة وضعها "لوب" في المرمى ولكن لم يحدث ذلك.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0 بينما تلقت شباك النجم الساحلي هدفا أول من الترجي يجعل الأهلي في الصدارة حتى وقتها هذا.

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فيديو اليوم السابع

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