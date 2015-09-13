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غدا.. جنايات القاهرة تنظر حاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد"

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غدا.. جنايات القاهرة تنظر حاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد" غدا.. جنايات القاهرة تنظر حاكمة المتهمين فى "رشوة موانئ بورسعيد"
تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة ، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".

وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

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