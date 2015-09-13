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إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

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إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم
أصيب مواطنون بأعيرة نارية فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة كل من (خالد س ح -34 سنة)، فلاح، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالبطن، و(ربيع ج م 28 سنة)، عامل، مصاب برش خرطوش بالقدمين والظهر، "طرف أول"، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وتبين من تحريات المباحث، أن وراء إصابتهما ثلاث متهمين، وهم : ( وليد م)، و(ولاء م)، و(فرج ج ) "طرف ثان"، حيث أطلقوا الأعيرة النارية، خلال المشاجرة على أفراد الطرف الأول، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

حرر محضر بالواقعة، رقم 3729 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت نيابة المركز للتحقيق.

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مصر 365