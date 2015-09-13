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الجنح تحجز استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ27 سبتمبر

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الجنح تحجز استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ27 سبتمبر الجنح تحجز استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتلهما سيدة بالخطأ لـ27 سبتمبر
حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة استئناف طبيب تجميل وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ، بعدما تسببا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل، الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها، لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار طارق درة، وأمانة سر محمد المصرى.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، قد قضت سابقا بحبس المتهمين 5 سنوات، حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان، باعترافات تفصيلية للمحكمة أنه فوجئ بوفاة المريضة ليبية الجنسية أثناء إجراء عملية شفط دهون لها، واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفاة"، ورفضت المستشفيات استقبالها، ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها.

وأضاف أنه أصيب بانهيار عصبى بسبب وجود الجثة فى سيارته، وقاده تفكيره إلى إلقائها فى الشارع على أمل أن يراها المواطنون فينقلونها للمستشفى.

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مصر 365