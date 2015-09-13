إصابة رقيب شرطة فى مطاردة مع تاجر مخدرات بالإسكندرية

أصيب رقيب شرطة أثناء محاولته مع ضباط كمين بالطريق الساحلى إلقاء القبض على عاطل، بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وكشفت تحريات اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أنه أثناء قيام النقيب عبد الرحمن قداح ضابط بوحدة تأمين الطرق والمعين خدمة المحور ثان، بالفترة الليلية بتمركز أمنى آخر طريق المحور، وحال استيقافه للسيارة رقم و ص ج 1697 ماركة إيسوزو ربع نقل تمكن قائدها من الهرب بالسيارة من القوات، وقام بتعقب السيارة، وأخذ إجراءات النشر لضبط السيارة الهاربة.

وتمكن النقيب محمد العوضى الضابط بوحدة تأمين الطرق والمعين بوحدة ساحل أول من إعداد كمين أمنى بالكيلو 35 أمام فتح الله ماركت دائرة قسم شرطة العرب، لضبط السيارة الهاربة من التمركز الأول قيادة سامى ح م مواليد 1972 فلاح مقيم بنى سويف، بحوزته عدد 30 طربة لمخدر الحشيش تزن الواحدة منها حوالى 125 جراما، بإجمالى 3 كيلو و750 جراما ومبلغ مالى 1070 جنيها، بعد صدامه بسيارة الشرطة رقم ب 15 – 2821 بيك أب الخاصة بالتمركز، مما أدى إلى إصابة رقيب أول سرى أشرف عباس صابر من قوة وحدة تأمين الطرق بجرح قطعى باليد اليمنى والجبهة.

وبمواجهة المتهم أقرّ بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار نتج عن الحادث تلفيات بسيارة الشرطة، عبارة عن تهشم الجزء الخلفى من الجهة اليسرى للسيارة.

وكذلك تهشم مقدمة السيارة الخاصة بالمتهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج والتحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات بقسم شرطة برج العرب.