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ضبط عامل وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش و195 ألف جنيه بالإسكندرية

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أحبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، محاولة عامل توزيع 200 طربة حشيش على عملائه بالمحافظة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتمكن النقيب أحمد منير عبده، الضابط بوحدة تأمين الطرق، وبصحبته ملازم أول بيومى عويس بيومى من قوة تأمين الطرق نظام المعينين خدمة طريق المستجدة من ضبط محمد .ج .م 29 سنة عامل، مقيم بالجيزة حال قيادته السيارة رقم م رب 463 متلبساً بإحرازه 2 شنطة بداخلهما عدد 200 طربة لمخدر الحشيش تزن الواحدة منهم حوالى 125 جراما، وبإجمالى 25 كيلوجراما وكذلك مبلغ 195 ألف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقرّ بحيازته وإحرازه لمخدر الحشبش بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لمساعدته للاتصال بعملائه.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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