الجيش يواصل «حق الشهيد» ويقضي على 64 إرهابيًا.. واستشهاد مقاتلين

تواصل القوات المسلحة المصرية، لليوم السادس إستهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية بشمال سيناء في إطار عملية «حق الشهيد».

وكشف المتحدث باسم الجيش المصري، العمير محمد سمير -في بيان- عن القضاء على 64 إرهابيًا والقبض على 22 آخرين وتدمير 5 مخازن للمواد المتفجرة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

حيث واصلت قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة تحقيق نجاحاتها المتتالية فى إستهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون بالقرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق، مع إستمرار عناصر القوات الخاصة البحرية في تنفيذ مهامها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط بشمال سيناء لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات.

وقام الهليكوبتر المسلح بالمعاونة بأعمال الإستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم. ونجحت المجموعات القتالية فى إحباط هجوم إنتحاري بإستخدام سيارة ذات دفع رباعى مجهزة بالأسلحة والرشاشات الثقيلة خلال تبادل مكثف لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية المسلحة، وتدمير سيارة مفخخة يقودها إنتحارى بالمنطقة شرق كرم القواديس.

وأسفرت نتائج اليوم السادس للعملية عن قتل (64) إرهابى بادروا بإطلاق النيران على قواتنا والقبض على (4) إرهابيين آخرين و (18) من المشتبه بهم ، وضبط كميات كبيرة من الرشاشات والبنادق الآلية وقواذف الـ «آر بي جى» والقنابل اليدوية وكميات من الذخائر.

كما تمكنت عناصر المهندسين العسكريين من أبطال مفعول وتدمير 42 عبوة ناسفة أخرى زرعت لإستهداف القوات على الطرق ومحاور التحرك، وتدمير 5 مخازن للذخيرة والمواد المتفجرة والمؤن التى جرى تفخيخها بإستخدام الشراك الخداعية من قبل العناصر التكفيرية وحرق 45 عشة ووكر تستخدمها العناصر الإرهابية.

ونتيجة لتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون، أسفرت عن إستشهاد ضابط وجندي وإصابة جندي آخر حالته مستقرة وندعو الله أن يتغمد الشهيدين برحمته ويسكنهما فسيح جناته وبالشفاء العاجل للمصابين.

> يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت الكمائن الأمنية ونقاط التفتيش التي أقامتها القوات المسلحة والشرطة على إمتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك تضييق الخناق على العناصر التكفيرية ومنعها من التسرب عبر مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء.