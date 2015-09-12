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خارجية أمريكا: نتواصل مع شركائنا لانتقال سياسى فى سوريا بعيداً عن بشار

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خارجية أمريكا: نتواصل مع شركائنا لانتقال سياسى فى سوريا بعيداً عن بشار خارجية أمريكا: نتواصل مع شركائنا لانتقال سياسى فى سوريا بعيداً عن بشار
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق انتقال سياسى فى سوريا بعيداً عن بشار الأسد.

ونقلت صفحة الخارجية الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" عن "كيربى" قوله، إن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء العنف فى سوريا وتلبية تطلعات السوريين بالحرية والعدالة والسلام والكرامة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكة: ندعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والعنف الطائفى والامتثال للقوانين الدولية، واحترام حقوق السوريين وهذا أساس الثورة السورية، مضيفاً: قلقون إزاء آلاف المدنيين السوريين المحتجزين فى الزبدانى الذين يتعرضون للبراميل المتفجرة من نظام الأسد والهجمات البرية من حزب الله".
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