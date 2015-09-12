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تشكيل الأهلي – إيفونا ومتعب يقودان الهجوم ضد الملعب المالي

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تشكيل الأهلي – إيفونا ومتعب يقودان الهجوم ضد الملعب المالي تشكيل الأهلي – إيفونا ومتعب يقودان الهجوم ضد الملعب المالي

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الملعب المالي في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويعتمد مبروك على عماد متعب وماليك إيفونا في خط الهجوم ويحتفظ بعمرو جمال على مقاعد البدلاء.

ويبدأ إيفونا أساسيا لأول مرة منذ انضمامه إلى الأهلي.

ويلعب الأهلي بطريقة 4-4-2 مع وجود حسام عاشور في قلب الملعب ويجاوره عبد الله السعيد.

والتالي التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: صبري رحيل - محمد نجيب – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – مؤمن زكريا

الهجوم: عماد متعب – ماليك إيفونا

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