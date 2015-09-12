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اتحاد الكرة: نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت

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اتحاد الكرة: نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت اتحاد الكرة: نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن الحصول على الموافقات الأمنية من أجل إقامة مباراة نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت يوم 21 سبتمبر الجاري.

ورفض ملعب برج العرب استضافة المباراة. ليبدأ اتحاد الكرة في البحث عن بديل.

وقال سويلم لقناة "الحياة 2": "وصلتنا الموافقات الأمنية على إقامة مباراة نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت يوم 21 سبتمبر الساعة السابعة مساء".

وتابع "وفي نصف النهائي، يلعب الأهلي مع بتروجيت في بتروسبورت، والزمالك مع سموحة على ملعب الإسكندرية".

وأكمل "ملعب الإسكندرية يشهد إصلاحات حاليا، وهناك محاولات لنقل المباراة لبرج العرب في حال تأخر الإصلاحات".

وكشف مدير اتحاد الكرة عن أنه طلب من نادي الزمالك حامل اللقب إعادة كأس مصر قبل مباراتي نصف النهائي.

وأتم "تحدثت مع علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك، وأكد لي أن مرتضى منصور رئيس النادي كشف عن نيته إقامة احتفالية لتسليم الكأس إلى اتحاد الكرة".

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