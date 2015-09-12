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الأمن يلقي القبض على جماهير رفعت لافتة ' الكرة للجماهير ' في لقاء الأهلي

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الأمن يلقي القبض على جماهير رفعت لافتة ' الكرة للجماهير ' في لقاء الأهلي الأمن يلقي القبض على جماهير رفعت لافتة ' الكرة للجماهير ' في لقاء الأهلي

ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الجماهير التي دخلت مدرجات ملعب السويس ورفعت لافتات تطالب بحضور الجماهير.

الأهلي يواجه الملعب المالي في ختام دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

لأجل البحث عن صدارة المجموعة بعد ضمان التأهل استضاف الأهلي الملعب المالي في لقاء شهد ظهور عدد من الجماهير في المدرجات.

ودخل عدد من الجماهير إلى المدرجات وهتفت وتغنت باسم الأهلي وأشعلت شماريخ ورفعت لافتات تطالب بعودة الجماهير إلى المدرجات "الكرة للجماهير".

قبل أن تلقي قوات الأمن المتواجدة في محيط ملعب المباراة القبض على عدد من بينهم.

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فيديو اليوم السابع