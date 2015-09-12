بمشاركة النني.. قطار بازل يدهس سانت جالين

واصل قطار بازل دهسه لمنافسيه بكل قوة في الدوري السويسري بعدما تغلب على سانت جالين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جاكوب.

واستضاف بازل نظيره سانت جالين لحساب الجولة الثامنة من الدوري السويسري.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني في التشكيل الأساسي ولمدة 61 دقيقة قبل خروجه مستبدلا.

سجل أهداف المباراة لصالح بازل ماريك سوتشي واكسزاكا تايلانت في الدقائق 12 و82.

فيما سجل ماركو أراتوري هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بازل إلى 24 نقطة يحلق بهم وحيدا في صدارة جدول الترتيب

بفارق ثماني نقاط عن جراسهوبرز أٌقرب ملاحقيه، وللأخير مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد سانت جالين عند سبع نقاط يحتل بهم المركز السادس.