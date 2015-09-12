شركة مياه القناة: نقل 800 متر مكعب صرف من الخزانات المجمعة بـ"أبو صوير"

أعلن المهندس على حسين، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم رفع 100 "نقلة" بإجمالى 800 متر مكعب مياه صرف صحى من منطقة أبوصوير بالإسماعيلية لشفط المياه المتراكمة من الخزانات المجمعة، باستخدام 9 سيارات منها 4 من أبوصوير، 3 من القصاصين، 2 من السويس لشفط المياه المتراكمة.

يأتى ذلك من خلال غرفة العمليات، برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع الإسماعيلية، واللواء محمد الجناينى، رئيس التفتيش والمتابعة، وكمال موافى رئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء مناطق أبوصوير والقصاصين ومدير عام الأمن، وتمت هذه الأعمال بتواجد متولى حسن، رئيس مركز ومدينة أبو صوير.