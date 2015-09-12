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غلق طريق نويبع - طابا بسبب السيول بجنوب سيناء

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غلق طريق نويبع - طابا بسبب السيول بجنوب سيناء غلق طريق نويبع - طابا بسبب السيول بجنوب سيناء
أكد اللواء عصام خضر مدير عام مركز عمليات محافظة جنوب سيناء وإدارة الأزمات تعرض المحافظة لأمطار متوسطة وخفيفة سقطت على مناطق متفرقة من المحافظة.

وقرر اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء غلق طريق "طابا – نويبع" تحسبًا لتعرض المارين بسياراتهم إلى جراء سقوط الأمطار.

وأضاف مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات، فى تصريحات له، إلى أن السيل يسير فى مجراه الطبيعى، ولم ترصد المحافظة وقوع خسائر مادية أو بشرية أو كوارث طبيعية.

وقامت مديرية الطرق بالدفع بالمعدات الثقيلة التحرك فى أول ضوء لإزالة بعض الحجارة التى سقطت من الجبال نتيجة السيل استعدادًا لفتح الطريق أمام المارين بسياراتهم.

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