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بالفيديو - ' طلع هنرى بجد! ' .. مارسيال وبداية كالحلم مع يونايتد

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بالفيديو - ' طلع هنرى بجد! ' .. مارسيال وبداية كالحلم مع يونايتد بالفيديو - ' طلع هنرى بجد! ' .. مارسيال وبداية كالحلم مع يونايتد

"هنري بجد" .. "هنري بجد" .. "هنري بجد".. جملة واحدة كررها كل مشجعي مانشستر يونايتد وكل متابعي الدوري الإنجليزي. أنتوني مارسيال وهدف أول للشياطين في الظهور الأول له.

ليس كأي هدف ولا أمام أي منافس. مارسيال يؤمن انتصار مانشستر يونايتد أمام ليفربول. نعم ليفربول.

مارسيال افتتح أهدافه مع يونايتد بهدف على طريقة هنري في مرمى ليفربول بعد دقائق من هدف ولا أروع لليفربول عن طريق كريستيان بينتيكي.

لم يمهل مارسيال جماهير ليفربول إلا دقيقة واحدة لتحتفل بهدف بينتيكي الرائع. قبل أن يحرز هدف ولا أجمل ولا أروع وبنفس أسلوب الغزال تيري هنري أسطورة أرسنال.

شاهد الهدف

عندما جاء مارسيال خرج الكل ليهاجم لويس فان جال وسياسية تعاقدات مانشستر يونايتد. وقتها خرج لويس ساها ليدافع عن مارسيال قائلا: " "في فرنسا نطلق عليه تييري هنري الجديد لأنه يجيد اللعب بكلتا القدمين، لديه مهارة فائقة حين يمتلك الكرة، يستطيع تخطي 3 أو 4 لاعبين بسهولة، لا مشكلة في ذلك".

وهو تماما ما فعله مارسيال في الظهور الأول مع يونايتد وأمام ليفربول.

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فيديو اليوم السابع

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