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شاهد| تصميم أول «قفص صدري» من التيتانيوم

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شاهد| تصميم أول «قفص صدري» من التيتانيوم شاهد| تصميم أول «قفص صدري» من التيتانيوم

مجسم للقفص الصدري

نجحت شركة أسترالية في صنع أول قفص صدري من مادة «التيتانيوم» باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وفق ما ذكر موقع «ديلي دوت» الإلكتروني.

وقال الموقع، إن الأطباء في إسبانيا زرعوا هذا القفص الصدر الحديدي لرجل يبلغ 54 عاماً، يعاني من السرطان، وذلك بعد عملية جراحية دقيقة نزعوا خلالها الأورام السرطانية من صدره.

وأضاف الموقع أن الشركة الأسترالية «أناتومكس»، عمدت إلى نسخ القفص الصدري الحديدي بناًء على صور مقطعية تفصيلية بعثها الأطباء الإسبان، بحيث يجري استبداله بشكل نهائي وإلى الأبد. فيما يبلغ سعر الطابعة الثلاثية الأبعاد التي جرى استخدامها نحو 920 ألف دولارًا، في وقت ذكر “ديلي دوت” أن الرجل خرج من المستشفى وهو في حاٍل صحيٍة جيدة.

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