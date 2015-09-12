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غدًا.. نظر قضية محاولة إقتحام سجن بورسعيد

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غدًا.. نظر قضية محاولة إقتحام سجن بورسعيد غدًا.. نظر قضية محاولة إقتحام سجن بورسعيد

 

أرشيفية

تنظر غداً الأحد محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد، التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و 40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة غداً مشاهدة الإسطوانات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 أخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية وإندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.

 

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