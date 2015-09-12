غداً.. محاكمة متهمي «أحداث جامعة الأزهر»

تنظر غداً الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، محاكمة 8 متهمين”مخلي سبيلهم” ، فى ضوء إتهامهم بـ”أحداث جامعة الأزهر”، بتهمة تنظيم تجمهر بغرض الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.