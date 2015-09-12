تأجيل استئناف طبيبين على حكم حبسهما لقتل سيدة بالخطأ لـ27 سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار طارق درة، وأمانة سر محمد المصري، ومحسن شندي استئناف طبيب تجميل، وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات مع الشغل، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في القتل الخطأ لسيدة ليبية، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل .

وكانت جريمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى القتل الخطأ، وقعت داخل مركز التجميل يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر، أثناء إجراء عملية شفط دهون للمجني عليها، فاستعان طبيب التجميل بزميله طبيب التخدير لمحاولة إخفاء الجثة عن طريق إلقائها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع بحبس المتهمين 5 سنوات، حيث أدلى طبيب التجميل “مجدي .ر” بإعترافات تفصيلية للمحكمة أنه فوجئ بوفاة المريضة، ليبية الجنسية، أثناء إجراء عملية شفط دهون لها واستدعى طبيب التخدير لمساعدته في نقل المريضة المتوفية، لمكان مجهز يمكن إسعافها به، ورفضت المستشفيات استقبالها.