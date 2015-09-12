غدًا.. محاكمة 3 متهمين بالتجمهر وقطع الطريق الدائري بناهيا

تنظر غداً الأحد محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تاني جلسات محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية وذلك في 28 أكتوبر 2014. والمتهمين هم : “ع م م ” و”ع. أ. ع” و”م .ش.أ. ” ’’محبوسين‘‘.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها، التجمهر والإضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، مما يستعمل في الإعتداء علي الأشخاص، واستعراض القوة والتلقيح بالعنف ضد أحمد رفاعي، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذي المادي به، وكذلك تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.