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انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوى لمرورها بضائقة نفسية بالمحلة

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انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوى لمرورها بضائقة نفسية بالمحلة انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوى لمرورها بضائقة نفسية بالمحلة
انتحرت طالبة بالصف الثالث الثانوى تدعى أية مجاهد شنقا باستخدم إيشارب معلقا فى المروحة لمرورها بضائقة نفسية.

تلقى العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بلاغا شرطة النجدة من والد الطالبة المذكورة باكتشافه شنقها لنفسها باستخدام إيشارب مثبت فى المروحة، انتقل العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وتبين من التحريات الأولية أن الطالبة كان تعانى من ضائقة نفسية.

تحرر محضر بالواقعة، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وقررت النيابة ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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مصر 365