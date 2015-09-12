دفاع رئيس قسم السحب بقضية سرقة "سك العملة": موكلى كان فى إجازة

قال محمد الحرباوى، محامى "عبد الرحمن محمد مهدى على" رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، المتهم بسرقة السبائك الذهبية بالاشتراك مع 5 آخرين، إن موكله كان فى إجازة لمدة 15 يوما قبل وبعد حدوث الواقعة.

وأضاف "الحرباوى" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن موكله دخل إلى المستشار أحمد رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة، لإثبات حضوره وخرج على الفور والتحقيق معه لم يتم حتى الآن، ولم تستمع النيابة سوى لأقوال واحد فقط.

وأشار المحامى إلى أنه سيدفع أمام النيابة ببراءة موكله وانتفاء صلته بالواقعة، حيث تم ضبطه بمسكنه دون أحراز تخص السبائك ولم يتم التحفظ إلا على بعض المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ تخصه وأولاده.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا مساء الخميس الماضى، بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلو جرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل خزينة بمصلحة سك العملة وتواصل النيابة التحقيق مع 6 متهمين من بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة، الذى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس والإهمال.