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حريق هائل يلتهم 500 نخلة بمزرعة فى الوادى الجديد

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حريق هائل يلتهم 500 نخلة بمزرعة فى الوادى الجديد حريق هائل يلتهم 500 نخلة بمزرعة فى الوادى الجديد
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالوادى الجديد اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب بمزرعة نخيل على مساحة عين الدير التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، والذى أسفر عن احتراق ما يزيد عن 500 نخلة، حيث تم الدفع بـ 6 عربات إطفاء و2 ماكينة نقالى و7 عربات مياه للوحدات المحلية القروية للسيطرة على الحريق الذى استمر لعدة ساعات، وتم الانتهاء من مرحلة التبريد دون وقوع أية خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد بلاغ يفيد بنشوب حريق هائل على مساحة 10 أفدنة مزروعة بأشجار النخيل، ما أسفر عن احتراق كميات كبيرة من الحشائش والمخلفات وتدمير أكثر من 500 شجرة نخيل مثمر وغير مثمر، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتغلب على الحريق بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الداخلة، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة، كما تم ندب خبراء المعمل الجنائى لمعرفة أسباب وقوع الحريق، وتباشر النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.

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مصر 365