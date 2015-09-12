جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

أحبطت جمارك مطار الأقصر الدولى، برئاسة عوض الله حسان، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى جدة بالسعودية، وبتفتيشه تم العثور على 50 ألف ريال سعودى.

وأضاف المصدر أن عبد الرازق الزنط مدير عام جمرك الأقصر، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى، وتم التصالح والتنازل عن المضبوطات لصالح نيابة الشئون المالية والتجارية.