ضبط 402 مخالفة وتحصيل 18 ألف جنيه غرامات فى حملة مرورية بمطروح

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الحملة المرورية اليومية، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، وعدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة، وتم التصالح الفورى فى 85 مخالفة بسداد غرامة فورية بإجمالى 18 ألف 250 جنيها.

كما تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً من إدارة البحث الجنائى بتمكن ضباط وحدتى مباحث قسمى شرطة الحمام ومرسى مطروح من ضبط متهمين وبحوزتهما بندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات الخاصة بهما.

تمكن الملازم أول رامى القرضاوى، المعين خدمة القول الأمنى شرق مدينة مرسى مطروح والقوة المرافقة له، من ضبط فرحات ع ب ش ( 38 سنة ) صاحب محل بقالة، مقيم بعزبة الشيخ عطيوة بمرسى مطروح وبحوزته بندقية خرطوش ماركة أستون عيار 12 بروحين و 8 طلقات من ذات العيار و بندقية ضغط هواء أثناء استقلاله السيارة الخاصة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الصيد، جارى الكشف عن البندقية الخرطوش لبيان عما إذا كانت مرخصة أو مبلغ بسرقتها .

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام عن قيام ناجى ع ى م ( 23 سنة ) عاطل، مقيم بنجع أبو عمارية بعزبة الشيخ صابر بمدينة الحمام بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبط المتهم حال قيادته سيارة نصف نقل، بدون لوحات معدنية وبحوزته بندقية خرطوش بروحين، إسبانى الصنع عيار 12 و ضبط 100 طلقة من ذات العيار وقطعه متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح المضبوط، بقصد الصيد والمادة المخدرة بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات و جارِ الكشف عن السلاح المضبوط، لبيان عما إذا كان مرخصا أو مبلغا بسرقته من مواقع شرطية من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.