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غداً.. محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع

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غداً.. محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع غداً.. محاكمة أنس الفقي في الكسب غير المشروع

أنس الفقي

تنظر غداً الأحد محكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، بتهمة الكسب غير المشروع .

الجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصيل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مُستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.​

 

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