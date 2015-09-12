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للمرة الأولى إيران تصدر وقود «الديزل» للعراق

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للمرة الأولى إيران تصدر وقود «الديزل» للعراق للمرة الأولى إيران تصدر وقود «الديزل» للعراق

نقلت وكالة «الجمهورية الإسلامية للأنباء» في إيران عن المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية، قوله اليوم السبت، إن إيران أبرمت اتفاقًا لتصدير وقود الديزل إلى العراق لتصبح للمرة الأولى بلدًا مصدرا لهذا النوع من الوقود.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين فإن أفغانستان وباكستان أصبحتا على قائمة المستوردين لوقود الديزل الإيراني بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».  وقالت الشركة في يوليو الماضي إن إيران تنوي تصدير جميع أنواع منتجات الوقود ما عدا الجازولين. وتسعى إيران لتصدير 12 مليون لتر من وقود الديزل و40 مليون لتر من البنزين يوميًا خلال السنة الحالية بالتقويم الإيراني.

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