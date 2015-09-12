هدف إسرائيلي يفسد فرحة المحمدي برقمه التاريخي مع هال سيتي

خسر هال سيتي مباراته الثانية في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بمشاركة مميزة لأحمد المحمدي الظهير الأيمن المصري في مباراته رقم 100 على التوالي مع النمور وذلك بالجولة السادسة أمام برايتون في الجولة السادسة.

وبات المحمدي اللاعب المصري الوحيد الذي يلعب 100 مباراة متتالية مع فريق إنجليزي عبر التاريخ.

لكن الهدف الذي سجله الإسرائيلي تومير هيميد في الدقيقة الخامسة أفسد احتفال المحمدي بئويته المتتالية.

ولعب المحمدي أساسيا وكاد يسجل هدفا لولا تصدي حارس برايتون لتصويبته المتصدر لقمة ترتيب دوري الدرجة الثانية.

بتلك النتيجة يحافظ برايتون على صدارته بـ16 نقطة بينما هال سيتي سادسا برصيد 10 نقاط.

المعروف أن صاحبي الترتيب الأول والثاني يصعد لدوري الدرجة الأولى بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني للسادس ملحق نهائي ينتهي بصعود فريق واحد.