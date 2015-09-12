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بالفيديو.. سلاح روسى جديد أسرع من الصوت يحمل رؤوسًا نووية

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بالفيديو.. سلاح روسى جديد أسرع من الصوت يحمل رؤوسًا نووية بالفيديو.. سلاح روسى جديد أسرع من الصوت يحمل رؤوسًا نووية
صنعت روسيا سلاحا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية ويطير بسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث نشرت مجلة "بوليت راشا" الروسية توضيحيًا عن السلاح الجديد.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن هذا السلاح العجيب الأسرع من الصوت، يستطيع حمل رؤوس نووية، وهو نظام "يو 71"(U-71)، تفوق سرعته سرعة الصوت تم اختباره من جانب روسيا، فى شهر فبراير الماضى من العام الجارى، وهو مشروع سرى 4202، ويهدف لإبطال الصواريخ الباليستية.

وتبلغ سرعة هذا النظام الروسى الجديد 11200 كيلو متر فى الساعة، ويشبه هذا النظام نظيره الصينى "WU-14"، حيث تنوى روسيا وضع فى الفترة من 2020-2025 وضع 24 نظامًا من هذا النوع برؤوس نووية فى الخدمة.
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