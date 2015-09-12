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وزير الرى يعلن بدء عملية تطهير وتوسيع بركة الملاحة فى بورسعيد

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وزير الرى يعلن بدء عملية تطهير وتوسيع بركة الملاحة فى بورسعيد وزير الرى يعلن بدء عملية تطهير وتوسيع بركة الملاحة فى بورسعيد
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن البدء فى عملية توسيع وتطهير بركة الملاحة على ساحل البحر المتوسط شرق مدينة بورسعيد وذلك للاستفادة من الثروة السمكية بهذه المنطقة.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية، أن عملية التوسيع والتطهير تشترك فيها نحو 105 معدة منها 35 معدة تابعة لهيئة الثروة السمكية تضم حفارات برية وبرمائية وكراكات بخلاف معدات تم التعاقد عليها مع شركات لها خبرة فى هذا المجال، وذلك بهدف توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بورفؤاد من 4 الآف فدان إلى نحو 11 ألف فدان.

وأشار الى أن المشروع سيساهم بشكل فعال فى زيادة الإنتاجية السمكية لتصل إلى إنتاج نحو 50 ألف طن من الأسماك بأسعار اقتصادية ليستفيد منها محدودو الدخل.

وأكد مغازى على أن الفترة التى سيتم الانتهاء من عملية التوسيع والتطهير بالكامل لن تتجاوز عاماً واحداً بدءاً من 13 من سبتمبر الجارى، وفى نفس السياق أصدر مغازى توجيهاته للهيئة العامة لحماية الشواطئ بالبدء فى التنسيق والتكامل مع هيئة الثروة السمكية لدراسة أعمال الحماية اللازمة للبركة تجاه البحر المتوسط.


>الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة

محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع

-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة

- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال
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مصر 365

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