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مصادر: هانى ضاحى وزير النقل خارج تشكيل الحكومة الجديدة

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مصادر: هانى ضاحى وزير النقل خارج تشكيل الحكومة الجديدة مصادر: هانى ضاحى وزير النقل خارج تشكيل الحكومة الجديدة
أكدت مصادر استبعاد المهندس هانى ضاحى وزير النقل بحكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة من الجديدة التى يشكلها المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم إنجاز المشروع القومى للطرق الخاص بالبرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن ضاحى فشل فى تنفيذ المشروع القومى للطرق فى موعده الذى كان محددا له أغسطس الماضى، ولم تتعد نسبة الإنجاز به حتى اليوم الـ70% رغم انتهاء المهلة التى كانت محددة لتنفيذ المشروع القومى، ولم ينجح فى الانتهاء من تنفيذ أى طريق من طرق المشروع القومى المسند للوزارة تنفيذها وعدد 14 طريق بأطوال 1200 كم.

وأضافت المصادر أن الفترة التى تولى فيها المهندس ضاحى وزارة النقل شهدت تراجع مستوى السكة الحديد، ولم يحقق وعده بتحسين مستوى الخدمة أو ينفذ تكليف الرئيس بتطوير أسطول قطارات الهيئة، كما أن فترة توليه الوزارة شهدت عددا كبيرا من القطارات أبرزها حادث تصادم أتوبيس الأطفال بقطار الشروق، وتصادم قطار مترو العباسية، ولم يحدث أى تطوير فى مرفق المترو.

وأكدت المصادر أنه يوجد تباطؤ شديد فى تنفيذ مشروعات المترو الجديدة منذ قدوم ضاحى على رأس وزارة النقل رغم توفر التمويل المطلوب لها، وبالأخص المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، حيث تم تحديد أكثر من موعد من قبل ضاحى لبدء أعمال تنفيذ هذه المشروعات إلا أنه لم يحدث شىء باستثناء الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة من هارون حتى النزهة.


>الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة
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محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع
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-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة
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- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال
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مصر 365

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