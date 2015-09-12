محافظ البنك المركزى السعودى يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع المصارف المركزية

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت، فهد بن عبد الله المبارك، محافظ البنك المركزى السعودى، فى زيارة لمصر يشارك خلالها فى اجتماع محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية غدا، الأحد، الذى يترأسه هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، لبحث الموضوعات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

ويناقش الاجتماع قضايا التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة وتجارب الدول العربية ومتطلبات رأس المال الإضافى للحد من مخاطر التقلبات فى دورات الأعمال ومنح الائتمان ودور سياسات الرقابة الاحترازية الكلية فى دعم الاستقرار المالى للدول العربية والمستجدات الرقابية فى مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل واحتياجات الارتقاء بنظم الدفع صغيرة القيمة ومتطلبات تبنى إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية.