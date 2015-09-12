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صحيفة إسرائيلية: زعيم حزب العمال البريطانى الجديد صديق حزب الله وحماس

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صحيفة إسرائيلية: زعيم حزب العمال البريطانى الجديد صديق حزب الله وحماس صحيفة إسرائيلية: زعيم حزب العمال البريطانى الجديد صديق حزب الله وحماس
شنت صحيفة يديعوت أحرونوت هجوما ضد زعيم حزب العمال البريطانى الجديد "جيرمى كوربن" فى تقرير نشرته بموقعها اليوم واصفة اياه بالمؤمن بالقضية الفلسطينية والمتطرف اليسارى المعارض لكيان الدولة الإسرائيلية دون أى محاولة للتعتيم على أرائه.

وقال الصحيفة عن "كوربن" الذى فاز بزعامة حزب العمال البريطانى اليوم بنسبة فاقت الـ60% متقدما بشوط كبير على منافسيه بأنه صديق للتنظيمات التى وصفتها بالـ"إرهابية" مثل حماس وحزب الله، كما أنه دائم الانتقاد لإسرائيل وسياسة بناء المستوطنات، مشيرة إلى محاولة كل من زعيمى الحزب السابقين "تونى بلير" و"جوردن براون" فى حث أعضاء الحزب على عدم التصويت لـ"كوربن" الذى سيجعل حزب العمال غير قابل لخوض اى انتخابات بالمستقبل.

وأبدى التقرير تعجبه من إقبال المصوتين على "كوربن" رغم أرائه المناهضة لإسرائيل ورفضه عضوية بريطانيا بحلف الناتو، زاعما أن "كوربن" وصف عملية اغتيال "أسامة بن لادن" زعيم تنظيم القاعدة الراحل بالمأساة، أثناء حوار له مع التلفزيون الإيرانى، مفضلا القبض عليه ومحاكمته.

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