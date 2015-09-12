أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الصومالى يؤكد موافقة قوة (أميصوم) على إخلاء المبانى العامة

Google+ Print
الرئيس الصومالى يؤكد موافقة قوة (أميصوم) على إخلاء المبانى العامة الرئيس الصومالى يؤكد موافقة قوة (أميصوم) على إخلاء المبانى العامة
أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود أن قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) سوف تخلى استاد مقديشيو وعددا من المبانى التعليمية فى البلاد من أجل السماح للمواطنين باستغلالها فى الأغراض المخصصة لها.

ونقل راديو "شابيلى" الإخبارى الصومالى اليوم السبت عن شيخ محمود قوله "اتفقت مع قادة قوة حفظ السلام الإفريقية على إجلاء جنود قوة حفظ السلام الأفريقية من استاد مقديشيو وعدد من المبانى التعليمية فى البلاد ، بما يسمح للمواطنين باستخدام هذه الاماكن فى الانشطة الرياضية والتعليمية".

وأكد الرئيس الصومالى أن قوات (أميصوم) ملتزمة بمغادرة المنشآت العامة، ومن بينها استاد مقديشيو وجامعة جاهايس، وأشار الراديو إلى أن جنود قوة حفظ السلام الإفريقية يستخدمون استاد مقديشيو وعددا آخر من المبانى العامة بالعاصمة كقواعد عسكرية منذ وصولهم إلى الصومال لأول مرة عام 2007.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365