الرئيس الصومالى يؤكد موافقة قوة (أميصوم) على إخلاء المبانى العامة

أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود أن قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) سوف تخلى استاد مقديشيو وعددا من المبانى التعليمية فى البلاد من أجل السماح للمواطنين باستغلالها فى الأغراض المخصصة لها.

ونقل راديو "شابيلى" الإخبارى الصومالى اليوم السبت عن شيخ محمود قوله "اتفقت مع قادة قوة حفظ السلام الإفريقية على إجلاء جنود قوة حفظ السلام الأفريقية من استاد مقديشيو وعدد من المبانى التعليمية فى البلاد ، بما يسمح للمواطنين باستخدام هذه الاماكن فى الانشطة الرياضية والتعليمية".

وأكد الرئيس الصومالى أن قوات (أميصوم) ملتزمة بمغادرة المنشآت العامة، ومن بينها استاد مقديشيو وجامعة جاهايس، وأشار الراديو إلى أن جنود قوة حفظ السلام الإفريقية يستخدمون استاد مقديشيو وعددا آخر من المبانى العامة بالعاصمة كقواعد عسكرية منذ وصولهم إلى الصومال لأول مرة عام 2007.