القوات العراقية تقتل 61 من تنظيم داعش بإسناد من طيران التحالف بالأنبار

قتلت القوات العراقية المشتركة 61 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى بإسناد من طيران التحالف الدولى خلال عمليات عسكرية فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى أن طيران التحالف الدولى قطف منطقة "البوعيثة" شمالى الأنبار، مما أدى لمقتل 7 إرهابيين وتدمير أسلحة وعناد للتنظيم.. كما قصفت القوات العراقية فى المحور الشرقى من الأنبار ودمرت أربعة مواقع لداعش بقصف بالأسلحة الثقيلة ، مما أسفر عن مقتل 30 إرهابيا وتدمير مخزن أسلحة وسيارة تحمل عتادا عسكريا.

وتمكنت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد من قتل 19 إرهابيا بينهم قناص من داعش خلال عملية عسكرية فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار ودمرت ثلاث سيارات للتنظيم احداها مزودة برشاش أحادى.

كما قتلت قوات "الحشد الشعبي" خلال عملية مسئول الدفاع الجوى فى مناطق السجر والصقلاوية والكرمة بداعش المدعو ابو عبدالله فى قرية المطيرى شمال الفلوجة بالأنبار، وهو من قيادات الصف الاول بالتنظيم.

وفى منطقة الشهابى بالأنبار، تمكنت قوات "الحشد الشعبي" من قتل المدعو امير منطقة الشهابى سيف احمد حسن خليفة وأربعه من معاونيه خلال قصف المنطقة، الذى أدى أيضا تدمير سيارتين تحملان رشاشين أحاديين.