مسئول بحزب (PYD) لـ"اليوم السابع": 73 مدينة أوروبية تنظم احتفالات لدعم اللاجئين

قال إبراهيم إبراهيم، عضو تنسيقية الإعلام بحزب الاتحاد الديمقراطى السورى (PYD، إن 73 مدينة أوروبية قامت بتنظيم احتفالات للاجئين الوافدين للقارة العجوز.

وأكد عضو تنسيقية الإعلام بحزب الاتحاد الديمقراطى السو (PYD، فى تصريحات خاصة لليوم السابع من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مساء السبت، أن الاحتفالات التى تنظمها المدن الأوروبية ستقدم دعم للاجئين السوريين النازحين من البلاد.

وأوضح أن حزب الاتحاد الديمقراطى السورى ((PYD الوحيد من بين قوى المعارضة السورية المتواجدة فى الخارج، الذى شارك فى تلك الاحتفالات لدعم اللاجئين وتحديدا النازحين السوريين.

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