كيفية زيادة طول الطفل بالخطوات

تعتقد الأمهات أن العناية بالكالسيوم وإعطاء الطفل منتجاته، يعني أنه سيحصل على عظام طويلة، مما يعزز نموه من ناحية الطول، وهذا الاعتقاد يعتبر غير متكامل؛ لأن هناك عوامل أخرى تتحكم في طول الطفل، ولذلك يدعوك الدكتور سعيد القدرة أخصائي الأطفال إلى الاسترشاد بالنصائح الآتية لزيادة طول الطفل، والاطمئنان أنه سيكون مناسباً لوزنه وعمره.

* اعتني بنسبة البروتين في الطعام، ويمكن حسابها بالمعادلة التالية، حيث يضرب وزن الطفل بـالعدد 7.5 جرام، فنحصل على كمية البروتين التي يحتاجها الطفل يومياً، لكي يزداد طوله بصورة طبيعية.

* اعتني بنسبة الكالسيوم المناسبة للطفل حتى البلوغ، وتكون كالآتي حيث تقدم له يومياً:

أطفال من سن سنة واحدة إلى 3 سنوات = 500 ملغم يومياً.

أطفال من سن 4 سنوات إلى 8 سنوات = 800 ملغم يومياً.

أطفال من سن 9 سنوات إلى 19 سنة = 1300 ملغم يومياً.

* حافظي على ثبات نسبة الكالسيوم السابقة، عن طريق إعطاء الطفل فيتامين (a).



* لا ينصح بممارسة رياضة العقلة للطفل دون إشراف الطبيب، وكذلك الخبير الرياضي؛ لأن لها شروطها.



* لا تصابي بالهوس من ناحية طول طفلك، حيث إن معدل زيادة طوله يكون كالآتي:

الطفل الطبيعي بعد الولادة يكون طوله 50 سم، ويتراوح بين 46 سم و54 سم كحد أدنى وأعلى، ويزيد طول الطفل حوالي 25 سم في السنة الأولى من عمره، و12 سم في السنة الثانية، وبعد ذلك يكون معدل الزيادة في الطول حوالي 5-7 سم في السنة الواحدة، حتى مرحلة البلوغ التي تكون فيها زيادة الطول بطيئة.



* اعلمي أن البيض المسلوق من أفضل الوصفات لزيادة طول الطفل.

* تعرفي على سبب قصر قامة الطفل «وراثياً أو مرضياً«.

* تأكدي من عدم وجود التحام مبكر بعظامه، مما يؤدي إلى توقف نموه في الطول.

* لا تعطيه هرمون الطول، دون استشارة الطبيب وتحت إشرافه.

* طول طفلك الطبيعي يجب أن يحسب بالمعادلة التالية: طول الأم ثم القسمة على 2 مع إضافة أو نقص 6.5 سم للنتيجة، وبذلك تكونين مطمئنة على طول طفلك.



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