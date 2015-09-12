منتجات ضرورية للحامل في الحج

مستلزمات بسيطة وضرورية قد تناسها المرأة الحامل في الحج، وهي في غاية الأهمية وقد يتسبب نسيانها ببعض المشاكل، تأكدي من وجود جميع المستلزمات التالية في حقيبة سفرك قبل خروجك من المنزل لأداء فريضة الحج:



- بدايةً على الحامل أن تزور الطبيب قبل عشرة أيام من وقت الحج حتى يبلغها عن إمكانية ذهابها ويعطيها التطعيمات اللازمة للحج.

- احرصي على أخذ ملابس قطنية فضفاضة مريحة.

- مجموعة من الملابس الداخلية القطنية المريحة بعدد أكبر من عدد أيام الحج.



- فوط يومية نسائية مضغوطة.

- منشفتان نظيفتان.

- سجادة خاصة للصلاة إذا كنت قادرةً على السجود حرصًا على عدم التقاطك لميكروبات الحجاج.



- يجب أن تختاري أحذيةً مسطحةً مريحةً.

- علبة مناديل ورقية جافة وعلبة مناديل رطبة.

- معقم اليدين.



- كمامات معقمة من الصيدلية حرصًا على سلامة الأم والجنين.

- زجاجة ماء للشرب.

- علبة الفيتامينات الموصى بها من قبل الطبيب.



- كريم واقي الشمس غير معطر.

- مرطب للبشرة غير معطر.

- جوارب قطنية ناعمة.



- كتيب الأذكار "حصن المسلم".

- كتيبات الحج الصغيرة للتسلية على الطريق.

- قطع حلوى صغيرة "خشيةً من انخفاض السكر".



- كمية قليلة من الملح أو الشيبس المالح لحالات انخفاض ضغط الدم.

- كرسي قابل للطي للجلوس عليه وقت إحساسك بالتعب.