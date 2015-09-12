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بالفيديو - بداية المدفعجية .. أرسنال يضرب ستوك

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بالفيديو - بداية المدفعجية .. أرسنال يضرب ستوك بالفيديو - بداية المدفعجية .. أرسنال يضرب ستوك

نجح أرسنال أخيرا في تحقيق أول انتصار له بالدوري الإنجليزي على ملعبه بعدما فاز أمام ستوك سيتي 2-0.

ستوك سيتي حل ضيفا على أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يفز أرسنال في أي لقاء على ملعبه هذا الموسم. إذ خسر أمام وست هام 2-0 وتعادل أمام ليفربول 0-0.

ولكن أخيرا يأتي الانتصار بفضل ثنائية ثيو والكوت وأوليفير جيرو على مدار شوطي المباراة.

هدف أرسنال الأول جاء عن طريق والكوت في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

والكوت استغل تمريرة رائعة من ميسوت أوزيل ليكتب أول أهداف أرسنال في ملعبه.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 85 وبعد سلسلة تغييرات من آرسين فينجر وفرص ضائعة كعادة أرسنال. سجل جيرو أول أهدافه هذا الموسم.

عرضية رائعة من سانتي كازورلا وجيرو يرتقي برأسه ويهز الشباك ويؤمن انتصار أرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة العاشرة في وصافة الترتيب. بينما تجمد ستوك سيتي عند النقطة 2 في قاع الترتيب.

شاهد أهداف فوز أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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