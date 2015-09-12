فوز كبير لدورتموند وقيصري لبايرن يتقاسمان بهما صدارة الدوري الألماني

(إفي): واصل فريقا بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ صدارتهما لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد الفوز الساحق للأول على ملعب هانوفر بأربعة أهداف لاثنين، وانتصار حامل اللقب على ملعبه أليانز آرينا أمام أوجسبورج بهدفين لواحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وأصبح رصيد الفريقان 12 نقطة وإن كان التفوق بفارق الأهداف يصب في مصلحة أسود فيستفاليا، ليبتعدا بأربع نقاط عن فولفسبورج الثالث الذي سقط في فخ التعادل السلبي على ملعب إنجولشتات.

وحول دورتموند تأخره بهدف إلى فوز ثمين هو الرابع له تواليا، حيث تقدم البولندي آرتور سوبيتش بهدف أول لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 من هجمة مرتدة، قبل ان يتعادل الجابوني بيير أوباميانج من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وسجل الأرميني هنريك مخيتريان هدف التقدم لدورتموند بشكل رائع من تسديدة بيمناه من عرضية من الجانب الأيمن قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وعاد هانوفر في الصورة بملعبه اود آرينا بتسجيله التعادل في الدقيقة 53 عبر سوبيتش.

لكن دورتموند عاد ليتقدم في الدقيقة 67 بهدف سجله فيليبي مارتينز في مرمى فريقه بالخطأ، قبل ان يضيف أوبامبيانج الهدف الثاني له والرابع للفريق بنفس الطريقة من ركلة جزاء في الدقيقة 85 على طريقة بانينكا.

وعانى بايرن على ملعبه للفوز أمام أوجسبورج بهدفين لواحد.

تقدم الضيوف بهدف أول سجله ألكسندر اسوين في الدقيقة 43 من تسديدة قوية بيمناه داخل المنطقة لتعانق شباك مانويل نوير.

وبعد أكثر من محاولة نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إدراك التعادل في الدقيقة 77 من مجهود رائع لكرة اخترق بها الدفاع ومررها إلى توماس مولر الذي يسددها قوية ليتصدى لها الحارس وترتد إلى ليفا الذي حولها لتعانق الشباك.

ومن ركلة جزاء مشكوك في صحتها اثر تعرض دوجلاس كوستا للخشونة داخل المنطقة نجح مولر في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا يتجمد رصيد هانوفر وأوجسبورج عند نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى سقط باير ليفركوزن على ملعبه أمام الصاعد حديثا للأضواء، دارم شتات، بهدف نظيف سجله ايتك سولو من رأسية رائعة في الدقيقة الثامنة ليمنى بالهزيمة الثانية تواليا.

وبهذا يتجمد رصيد ليفركوزن عند ست نقاط يحتل بها المركز العاشر، وبفارق الأهداف خلف دارم شتات الثامن والذي أحرز اول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات.