مؤتمر مورينيو: كل شيء يسير ضدنا.. وشيء واحد نحتاجه لاستعادة الثقة

ارتكب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد خطأ قاتلا في المباراة التي تجمع فريقه بليفربول يوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في ملعب أولد ترافورد، وهي المباراة الأولى التي تشهد مشاركة دي خيا فيها منذ بداية الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 56 استلم دي خيا الكرة ومررها بشكل خاطئ ليقطعها إيمري كان لاعب ليفربول ليبدأ لفريقه هجمة مرتدة سريعة، انتهت بإنقاذ كريس سمالينج مدافع يونايتد لمرماه بطريقة رائعة.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة استلم داني إنجز الكرة داخل منطقة جزاء يونايتد وسددها على الطائر لكن دي خيا تألق وتصدى له ببراعة.

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