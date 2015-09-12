أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر مورينيو: كل شيء يسير ضدنا.. وشيء واحد نحتاجه لاستعادة الثقة

Google+ Print
مؤتمر مورينيو: كل شيء يسير ضدنا.. وشيء واحد نحتاجه لاستعادة الثقة مؤتمر مورينيو: كل شيء يسير ضدنا.. وشيء واحد نحتاجه لاستعادة الثقة

ارتكب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد خطأ قاتلا في المباراة التي تجمع فريقه بليفربول يوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في ملعب أولد ترافورد، وهي المباراة الأولى التي تشهد مشاركة دي خيا فيها منذ بداية الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 56 استلم دي خيا الكرة ومررها بشكل خاطئ ليقطعها إيمري كان لاعب ليفربول ليبدأ لفريقه هجمة مرتدة سريعة، انتهت بإنقاذ كريس سمالينج مدافع يونايتد لمرماه بطريقة رائعة.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة استلم داني إنجز الكرة داخل منطقة جزاء يونايتد وسددها على الطائر لكن دي خيا تألق وتصدى له ببراعة.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع