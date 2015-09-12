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التشكيل - ميسي احتياطيا مع برشلونة أمام أتليتكو مدريد

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التشكيل - ميسي احتياطيا مع برشلونة أمام أتليتكو مدريد التشكيل - ميسي احتياطيا مع برشلونة أمام أتليتكو مدريد

خبر غير معتاد لجماهير النادي الكتالوني. برشلونة يلعب وليونيل ميسي لا يشارك. وليس في أي مباراة بل في قمة الجولة الثالثة أمام أتليتكو مدريد.

برشلونة يحل ضيفا على أتليتكو مدريد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ميسي غاب عن مران برشلونة يوم الجمعة "لأسباب شخصية" حسبما أكد لويس إنريكي المدير الفني للبرسا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتوقع أحد أن يغيب ميسي عن التشكيل الأساسي.

رافينيا يشارك كأساسي بجوار لويس سواريز ونيمار بدلا من الساحر ليو.

بينما يأتي في حراسة المرمى تير شتيجن وأمامه الرباعي سيرجي روبرتو وتوماس فيرمالين وخافيير ماسكيرانو وجوردي ألبا.

وفي الوسط وكالمعتاد يشارك سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا.

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