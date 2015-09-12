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بالفيديو – بليند بوووووم

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بالفيديو – بليند بوووووم بالفيديو – بليند بوووووم

بعد 49 دقيقة مملة استطاع مانشستر يونايتد كسر هدوء مباراته أمام ليفربول بعدما سجل الهدف الأول خلال المباراة.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في ملعب أولد ترافورد لحساب خامس جولات الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وظلت المباراة مملة للغاية لدرجة إنها لم تشهد أي تسديدة من كلا الفريقين على المرمى طوال الشوط الأول وحتى بعد مرور أربع دقائق من بداية نظيره الثاني.

ونجح البديل آشلي يونج في الحصول على ركلة حرة غير مباشرة من على حدود منطقة الجزاء من الرواق الأيسر.

وقام خوان ماتا بتمرير الكرة إلى دالي بليند المتمركز على حدود منطقة الجزاء بدلا من إرسال كرة عرضية، ليسدد الأخير بيسراه بكل قوة مسجلا الهدف الأول لفريقه.

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فيديو اليوم السابع

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