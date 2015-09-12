بالفيديو - قبل برشلونة.. مشاركة فعالة لصلاح في فوز روما على أخر الدوري الإيطالي

شارك الدولي المصري محمد صلاح جناح روما كبديل في فوز فريقه 2-0 على حساب فروزينوني بالجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

وبدأ صلاح المباراة بديلا قبل أن يشترك في أخر ثلث ساعة ليسهم في الهدف الثاني.

افتتح إياجو فالكي التسجيل في الدقيقة 44 من متابعة لكرة عرضية أسكنها الشباك الخاوية.

وضاعف خوان إيتوربي النتيجة في الدقيقة 90 مستغلا ضغط محمد صلاح على دفاع فروزينوني فخطف الكرة وانطلق وسدد في الشباك.

وتربع روما على قمة الدوري الإيطالي مؤقتا بسبع نقاط بينما ظل الصاعد حديثا للكالتشيو في قاع جدول الترتيب.

ويلعب الوصيف كييفو فيرونا الوصيف مع يوفنتوس صاحب المركز 16 بعد مباراتين مساء السبت.

ويستعد روما لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

صلاح

جاءت المباراة فقيرة هجوميا لروما وكانت المفاجأة مبادرة هجومية للفريق المجهول على الدوري الإيطالي.

وبعد دخول صلاح اعتمد روما على انطلاقاته في قلب الملعب ثم على الجناح الأيمن مع وجود جيرفينيو على الجناح الأيسر وإيتوربي الذي اشترك بدلا من فرانشيسكو توتي.

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