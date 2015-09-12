«ني- يارؤ».. كرنفال «الفراعنة» في أول أيام السنة المصرية

تقربر – هشام عواض

منذ فجر التاريخ في مصر كان للمصريين إرتباطًا وثيقًا بالنيل وبفيضانه الذي يحل عليهم كل عام، فكانوا يعتبروه مصدر خيرلهم ، حيث أعتمدوا عليه في الري الحوضي في الزراعة، و أعتبروه عيد وأطلقوه عليه ”ني- يارؤ”، بمعنى ”يوم الأنهار” ، و أدت المعرفة المصرية بعلوم الفلك و النجوم إلى الإلهام بعمل تقويم شمسي .

> حيث تبدأ السنة مع بداية الفيضان وهو اليوم الموافق اليوم 12 سبتمبر من كل عام.

> هو بداية السنة الجديدة في التقويم المصري 6257.

أنشأء المصريون التقويم المصري وقسموا إلى 12 شهرًا بكل شهر 30 يومًا، ثم تليها خمسة أيام أوستة لتكملة باقي السنة، وهي لا زالت مستخدمة في مصر على المستوى الشعبي أيضًا خاصة في الزراعة، وقد وضع التقويم المصري القديم العلامة “توت” ’’ نسبة الى واضعه توت/ تحوت وهو نتر الحكمة والفلك عند الكيمتين” المصريين” والمعروف أيضاً بأبو الكيمتين فسمى التقومي المصري بـ”التقويم التوتي”، وبدأوا أول شهور السنة باسمه، وقد تم تعديل هذا النظام حوالي 238 قبل الميلاد، بإضافة يوم كل أربع سنوات للسنة الفرعونية، بحيث يتم تثبيت بداية السنة مع الفصول وبذلك ثبتت بداية السنة في شهر سبتمبر.

> يقول المؤرخ الاغريقى هيرودوت الذى زار مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد أن الاحتفال ببداية السنة و الذى يتزامن مع الشروق الإحتراقي لنجمة “ايزيس – سوبدت” هو أهم الأعياد فى مصر القديمة .

تُعتبرالتقويم المصري هو أقدم تقويم وضعه البشر في التاريخ والمعروف واعتمد التقويم التوتي على الفترة

> الزمنية الواقعة بين ظاهرتين متتابعتين من الشروق الإحتراقي لنجمة الشعرى “سوبدت” ومدتها 365 يوم و ¼ و يعتبر هو علامة بداية السنة فى مصر القديمة .نظر قدماء المصريين للشروق الإحتراقي لنجمة الشعرى بإعتباره بداية السنة الشعرية، و أيضاً بداية السنة القمرية، والتي تبدأ فى أول يوم محاق للقمر بعد الظهور الإحتراقي لنجمة الشعرى مباشرة . وكان كهنة مصر القديمة يحددون الأعياد دائماً وفقا للتقويم القمري و حسب مراحل القمر فى مصر القديمة كان هناك ثلاثة أنواع من التقويم .

1- التقويم المدني ويتكون من 360 يوم + 5 أيام تعرف باسم الشهر الصغير، و هو تقويم يعتمد على حركة مجموعات نجمية معينة تعرف باسم العشريات .

> 2- التقويم الشعرى و يتكون من 365 و ¼ يوم، و يعتمد على حركة نجمة الشعرى فى السماء، و يعتبر ظهورها الإحتراقي بعد فترة إختفاء هوعلامة بداية السنة .

> 3- التقويم القمري و يتكون من 354 يوم، و يعتمد على دورة القمر الشهرية التى تستغرق 29 يوم و نصف تقريباً .

> و بسبب قصر مدة السنة القمرية بالمقارنة بالسنة الشعرية، كان الكهنة يقومون بإضافة شهرصغير مدته 11 يوم كل سنتين أو ثلاثة سنوات لكى يعيد التوازن بين التقويمين، و يعتبر شهرًا مقدساً لـ “تحوت” .

> بعد الشروق الإحتراقي لنجمة “ايزيس – سوبدت” ’’الشعرى‘‘ مباشرة يتجاوب معها النيل و يبدأ فى الفيضان . فتقول إحدى الأساطير أن مياه فيضان النيل هى دموع ايزيس التى ذرفتها حزنا على زوجها و حبيبها أوزير . و لذلك يطلق على العيد الذي يقام للإحتفال ببداية موسم الفيضان “آخت” اسم “عيد سقوط دموع ايزيس،”و يعرف فى الريف باسم “ليلة النقطة” .

حسب الفلكيون المصريون القدماء ما بين كل طلوعٍ صادقٍ وطلوعٍ صادقٍ آخر للنجم “سوبدة”، فوجدوه 365 يومًا، ووجدوه يتضمن اثني عشر شهرًا قمرياً، وكسوراً لا تصل إلى نصف شهر؛ فأكملوا العدة الخاصة بكل شهر قمري ثلاثين يوماً، وتبقت عندهم خمسة أيام إحتسبوها أعياداً؛ وإعتبروا السنة ثلاثة فصول، وقسموها كالتالي:

>آخـت

> هو فصل الفيضان، ويتم فيه بذر الحبوب، أي أن هناك ربط بين كلمة “آخت” بمعنى “الأفق”، وفصل “آخت”؛ وذلك على أساس أن عملية بذر الزرع تشبه بزوغ الشمس من الأفق. ويضم فصل “الفيضان” أربعة أشهر.

بـرت

> فصل خروج النبت من الأرض، وهو يوازي فصل الشتاء. ويظهر فيه خروج الزرع بالكامل من الأرض، أي أنه (فصل الإنبات). ويضم فصل (بذر البذور) أربعة أشهر.

شمـو

> فصل الصيف، ويتم فيه نضج النبات وحصاده، وتصاب فيه الأرض بالجفاف. ويضم فصل ’’جـني المحصـول‘‘ أربعة أشهر.

الاحتفال برأس السنة المصرية قديماً

> كان من أهم سماته خروج المصرين في الشوارع في مواكب احتفالية حاملين الأعلام ورموز للنتر وكانت من عادات المصرين إقامة الأفراح في بداية السنة الجديدة في إعتقادهم أن الأزواج يباشرون، بداية حياة جديدة مع بداية السنة، ومن مظاهر الإحتفالات القيام بالتحطيب بين الرجال وهو الفن الذي متواجد الي الآن في صعيد مصر.

شهور السنة على الطريقة المصرية

«توت.. أزرع ولا أفوت»

مشتق من اسم الإله توت، إله المعارف ومخترع الكتابة. وفي هذا الشهر كان يعم ماء النيل أراضى مصر وتطلق التقاوي من الغلال لزراعة الأراضي، وفيه توجد أنواع متعددة من المحاصيل، مثل: الرمان والزيتون والقطن والسفرجل.

«بابة.. إن صح زرع بابة غلب القوم النهابة»

وهو مشتق من اسم الإله بيتبدت، إله الزرع، وفيه يخضر وجه الأرض بالمزروعات، ومن محاصيل هذا الشهر: التمر والزبيب والقلقاس.

«هاتور.. أبو الذهب المنثور»

مشتق من اسم الإله آثور، إله الحب والجمال. وفي هذا الشهر يتجمل وجه الأرض بجمال الزراعة.

«كيهك.. صباحك مساك.. تقوم من فطورك تحضر عشاك»

مخصص للمعبود كاهاكا، أي عجل أبيس المقدس، وفي هذا الشهر يزرع الخيار بعد إغراق أرضه، وفيه يتكامل بذر القمح والشعير والبرسيم. ويقولون عنه هذا المثل نسبة إلى قِصَر اليوم في هذا الشهر.

«طوبة.. تخلى الصبية كركوبة من البرد والرطوبة»

وهو مخصص للمعبود إمسو، ويسمى أيضًا خم، وهو شكل من أشكال آمون رع إله طيبة بمصر العليا أو إله نمو الطبيعة. وفي هذا الشهر تسقى أراضى القلقاس والقصب، ويظهر الفول الأخضر والنبق.

«أمشير.. أبو الطبل الكبير والزعابيب والعواصف الكثير»

وهو مأخوذ من إله الزوابع منتو.

«برمهات.. روح الغيط وهات»

ينسب إلى الإله بامونت إله الحرارة، وفي هذا الشهر تزهر الأشجار، ويكون اللبن الرائب فيه أطيب من باقي شهور السنة.

«برمودة.. في برمودة دق بالعمودة»

وهو مخصص للإله رينو أو إله الرياح القارصة أو إله الموت ويصور بصورة أفعى، وفي هذا الشهر يكثر الورد ويزرع الخيار والملوخية ويقطف أوائل عسل النحل.

«بشنس.. يكنس الغيط كنس»

وهو مخصص للإله خنسو إله القمر. وفي هذا الشهر يبدأ ظهور البطيخ والمشمس والخوخ ويجنى الورد الأبيض.

«بؤونة.. تكثر فيه الحرارة الملعونة»

وهو ينسب للإله خنتى إله المعادن. وفي هذا الشهر يكثر ظهور الخوخ والمشمش ويطيب التوت الأسود.

«أبيب.. طباخ العنب والزبيب»

ينسب إلى هوبا إله الفرح أو هابى إله النيل. وفي هذا الشهر يكثر العنب ويطيب التين وتكثر الكمثرى ويقطف بقايا عسل النحل.

«مسرى.. تجرى فيها كل ترعة عسرة»

معناها ابن الشمس لأنه مخصص لولادة الشمس. وفي هذا الشهر يدرك الموز والليمون التفاح والرمان.

سنة سعيدة، كل عام و أنتم بخير.