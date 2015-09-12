بالصور .. محافظ الدقهلية فى جوله تفقدية لمدينة المنصورة

قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، بجولة شملت مناطق الدراسات وعزبة الشال وشارع عبد السلام عارف، وقد بدأ جولته من أمام محكمة الأسرة حيث وجه بتنظيف الشارع من علي لجانبين ومراجعة تراخيص الأكشاك الموجودة وإزالة أي تعديات فوراً علي حرم الطريق وتحرير محاضر للمخالفات.

كما توجه بعد ذلك إلي شارع المصرف وقام بمراجعة تراخيص أحد محلات الجزارة وطالبه بوضع السعر في مكان ظاهر ووجه إلي رؤساء الأحياء بمراجعة تراخيص المحلات والجزارين.

فيما التقي ببائعين الأسماك ووجه لهم بعد الإنتهاء من عملهم تنظيف أماكن البيع وإلا سوف يتم تحرير محاضر مخالفات لهم،

> كما وجه إلي غلق منزل مهجور بالأخشاب لعدم رمي القمامة به، وتوجه بعد ذلك إلي منطقة الدراسات.

وأكد أن لا مجال لوجود المقصرين في العمل وأن علينا جميعاً أن نعمل بروح الفريق لتعود الدقهلية وعاصمتها المنصورة بإذن الله عروساً للدلتا.