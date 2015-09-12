ضعف ضخ مياه الشرب في «البحر الأحمر» بسبب عطل كهربائي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «مياه الشرب» بالبحرالأحمر، المهندس يحيى صديق، اليوم السبت، حدوث أعطال بكابلات الكهرباء الرئيسية المغذية لمحطات المياه، وذلك في المسافة من الكيلو 88 وحتى الكيلو 103 طريق (قنا /سفاجا) ، ما دفع الشركة إلى الاعتماد على المولدات الاحتياطية والديزل في أعمال تشغيل المحطات لتلبية احتياجات المواطنين وانتظام أعمال ضخ المياه.

وأشار صديق، في تصريح أورردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» ، إلى أن الاعتماد على المولدات الاحتياطية يؤدي إلى ضعف في كميات المياه التي تصل للمحافظة، لذلك تناشد الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه كإجراء احترازي لحين انتهاء الازمة وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها.