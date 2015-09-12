مصادر: أسامة عسران الأقرب لتولى "الكهرباء" ومحمد يوسف يشرف على التعليم

قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أوشك على الانتهاء من اختيار أعضاء الحكومة الجدد.

ولفتت المصادر إلى احتمالية إسناد حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة للمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر ورئيس شركة جنوب القاهرة السابق، بالإضافة إلى إسناد حقيبة وزارة التربية والتعليم للدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى ليشرف على الوزارتين معا.

الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة

محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع

-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة

- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال