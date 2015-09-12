رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة «السيول» في قنا

أعلن محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة تحسبًا لوصول مياة السيول القادمة من سفاجا.

> وأشار “الهجان”، إنه جرى توفير العديد من الأوناش والجرارات والحفارات لتكون علي اهبة الاستعداد في حالة وصول مياة السيول بطريق (سفاجا – قنا)، إضافة إلى تجهيز جميع مخرات السيل الواقعة في طريق السيل، مؤكدًا إنه جرى التشديد على مديرية التضامن الأجتماعي بالأستعداد اللأزمة لاستقبال أي طوارئ متعلقة بمياة السيول ووصولها لقنا أو لوقوع متضررين في حالة وصول مياة السيول من عدمة.

> ومن جانبه أكد مدير إدارة المرور بقنا، العميد جمال وهبي، إنه جرى إغلاق ثلاثة طرق كأجراء إحترازي والطرق المغلقة هي (طيبة الصحراوي- قفط – القصير و الكيلو 6 بمدخل طريق قنا من الناحية الشرقية)، بعد تردد أنباء من قبل بعض السائقين بوجود مياة سيول قادمة من سفاجا على الطريق السريع.