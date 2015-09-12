كل ما عليك معرفته عن عرض جيفنشي في أسبوع نيويورك للموضة

أقيم ليلة البارحة 11سبتمبر أحد أكثر العروض المرتقبة في أسبوع الموضة في نيويورك؛ إنه عرض Givenchy الذي كسر العادة، وأقيم في مدينة نيويورك، بدلاً من باريس، احتفالاً بالبوتيك الجديد، الذي افتتح مؤخراً.لم يكن هذا العرض للفساتين الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2015 كما هو متوقع، بل اختار المصمم ريكاردو تيشي أن يأخذه لما هو أبعد من ذلل، إذ ابتدأه بمجموعة الملابس النسائية الجاهزة ذات التصاميم الجميلة والعصرية من القمصان الجديدة، المزيّنة بالدانتيل الناعم، وبالبنطلونات الواسعة مع الفساتين القصيرة لتناسب اختيارات الفتاه العصرية الأنيقة. ثمّ انتقل بعد ذلك لاختيارات مميزة من ملابس الرجل، من البدل الكلاسيكية الجذابة، لينتقل بذلك لعرض موديلات فساتين أيقونية، من أزياء الكوتور المميزة، التي قدّمتها الدار في العقد الماضي، وكان من بينها الفستان الملكيّ الذي ارتده زوي سالدانا في أوسكار 2010، وآخر ارتدته آن هاثواي في عام 2012. وقد سيطر اللونان الأبيض والأسود على هذا العرض بالكامل، ليضفيا عليه طابعاً من الغموض والفخامة.

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أقيم هذا العرض في موقع مطلّ على برج التجارة العالمي في نيويورك. وقد صممت المجموعة بالكامل من موادّ معاد تدويرها لتحاكي الأحياء الشعبية في البرازيل.

حضر هذا العرض المميز عدد كبير من النجوم أبرزهم: كيم كردشيان وكاني ويست، ونيكي ميناج، بالإضافة إلى رئيسة تحرير مجلة Vogue آنا وينتور وآخرين من مصممي نيويورك الشهيرين. ولا يمكن أن ننسى أن المصمم ريكاردو تيشي اختار أن يفتتح عرضه المميّز في نيويورك لعامة الناس، إذ حضره ما يقارب 1200 شخص لا يمتون بصلة إلى عالم الموضة والأزياء .

شاهدي معنا أجمل التصاميم التي ظهرت في عرض Givenchy في نيويوك، وشاركينا برأيك !

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